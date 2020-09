Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Ruhe am Aktienmarkt vor „Hexensabbat“ – Covestro-Spekulation

Am Tag des sogenannten Hexensabbat herrscht Ruhe am deutschen Aktienmarkt. Der Dax lag am Freitagvormittag mit einem Viertelprozent im Plus bei 13.241 Zählern. Auf Wochensicht tritt der Leitindex quasi auf der Stelle.