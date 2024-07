Brüssel

Handygebühren

Roaming-Abkommen zwischen EU und Ukraine verlängert

Von dpa

i ILLUSTRATION - Die Flagge der Europäischen Union ist auf einem iPhone 6 zu sehen. Die Ukraine will sich der EU-Roamingzone anschließen und Zusatzgebühren abschaffen. (zu dpa: «Roaming-Abkommen zwischen EU und Ukraine verlängert») Foto: Wolfram Kastl/DPA

In Zeiten von Krieg und Not sollen Handykosten keine Extra-Sorge sein. Ein EU-Deal mit den Mobilfunkbetreibern zielt genau darauf ab. Der Kontakt in die Heimat bleibt für Ukrainer damit erschwinglich.