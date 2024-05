Grünheide

Grünheide

Protest gegen Tesla: Aktivisten sehen Gefahren für Umwelt

Von dpa

i Es war immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Protestteilnehmern und der Polizei gekommen. Foto: Michael Ukas/tnn/dpa

Umweltschützer machen mit Protestaktionen nahe dem Autowerk von Tesla in Brandenburg auf sich aufmerksam. Was treibt sie an?