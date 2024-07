Wiesbaden

Strom aus Sonnenkraft

Photovoltaik: Weniger Anlagen produziert und importiert

Von dpa

i Ein Handwerker montiert Photovoltaikmodule auf einem Dach. (zu dpa: «Photovoltaik: Weniger Anlagen produziert und importiert») Foto: Marijan Murat/DPA

Der Ausbau der Solartechnik in Deutschland geht nicht mehr so schnell voran wie in den Jahren zuvor. Aber die Anlagen auch auf privaten Dächern liefern immer mehr Sonnenstrom.