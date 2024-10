Eine Luftaufnahme zeigt chinesische Autos mit Hybrid- oder Elektroantrieb für den Export in einem Terminal des Hafens Taicang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu. Die EU hat die Zölle gegen in China gefertigte E-Autos in Kraft gesetzt. (zu dpa: «Peking pocht im Zollstreit auf Einigung mit Brüssel»)

Foto: XinHua/DPA