Cem Özdemir (Bündnis 90, Grüne), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, nimmt an einem Pressetermin zum Beginn der dritten Bodenzustandserhebung am Wald.Berlin.Klima.-Pfad im Grunewald teil. So soll der Zustand und die Veränderungen der Wälder, insbesondere der Böden, langfristig beurteilt werden. (zu dpa: «Özdemir verlangt Aufschub der EU-Entwaldungsverordnung») Foto: Jens Kalaene/DPA