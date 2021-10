Ölpreise geben nach – Gegenreaktion nach Höchstständen

Nachdem es einen kräftigen Preissprung bei den Ölpreisen gab, sind diese nun wieder gesunken. Grund für den gestrigen Preisanstieg war die Nachricht, dass die Lagerbestände in den USA gesunken waren.

New York/London (dpa) – Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenreaktion nach einem kräftigen Preissprung am Vortag mit mehrjährigen Höchstständen.

Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,93 US-Dollar. Das waren 89 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI fiel um 54 Cent auf 82,88 Dollar.

Am Vortag stiegen die Ölpreise, nachdem bekannt wurde, dass die Lagerbestände in der größten Volkswirtschaft der Welt gesunken waren. Der Markt wurde von der Entwicklung überrascht.

Zeitweise sprang der US-Ölpreis am Mittwochabend auf 84,25 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit sieben Jahren. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee erreichte in der vergangenen Nacht bei 86,10 Dollar den höchsten Stand seit vier Jahren.

© dpa-infocom, dpa:211021-99-680780/2