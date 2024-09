Container werden am Container Terminal Burchardkai (CTB) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) gelagert und verladen. Die Industriestaatenorganisation OECD hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland erneut nach unten korrigiert. Für das laufende Jahr erwarten die OECD-Konjunkturexperten nur noch ein Plus von 0,1 Prozent. (zu dpa: «OECD senkt Konjunkturprognose für Deutschland») Foto: Christian Charisius/DPA