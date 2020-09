Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Neues Dax-Hoch seit Corona-Krise

Mit weiteren deutlichen Kursgewinnen ist der Dax am Donnerstag auf ein neues Hoch seit Beginn des Corona-Crashs am 24. Februar gestiegen. Immer neue Rekorde an den US-Börsen und der zuletzt wieder sinkende Euro sind die Treiber der jüngsten Rally.