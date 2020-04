Produktion eingeschränkt

Metaller erwarten Kurzarbeit für 2,2 Millionen Menschen

In der Corona-Krise gibt es bei den Metallern schon jetzt 1,2 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. In den nächsten Wochen dürften noch viele hinzukommen. Dieser Zustand lasse sich „nicht unbegrenzt durchhalten“, warnt Gesamtmetall-Präsident Dulger.

