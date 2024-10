Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, spricht während einer Impulsrede vor deutschen und amerikanischen Unternehmern beim University Club of New York zum Thema "Strengthening the Transatlantic Partnership for a Win-Win: Germany and the United States in a Challenging Gobal Environment". (zu dpa: «Lindner: Mehr Ambition bei ökonomischen Reformen nötig») Foto: Soeren Stache/DPA