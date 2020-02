Nürnberg

Niederlassung in Mumbai

Lego will in Indien expandieren

Der Spiele-Hersteller Lego will sein Engagement auf dem indischen Markt ausbauen. „Dort leben 400 Millionen Kinder“, sagte Lego-Chef Niels Christiansen der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Spielwarenmesse in Nürnberg.