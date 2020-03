Archivierter Artikel vom 03.02.2020, 11:20 Uhr

Frankfurt/Main

Vor Hauptversammlung

Kohle-Projekt: Greenpeace fordert „Rote Karte“ für Siemens

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace fordert von Siemens den Ausstieg aus einem umstrittenen Geschäft in Australien. Der Konzern hält trotz heftiger Kritik an seiner Zulieferung für ein riesiges Kohlebergwerk in Down Under fest.