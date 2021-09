Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Kaum Bewegung am deutschen Aktienmarkt

Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag wenig bewegt. Die Investoren warten offenkundig den Arbeitsmarktbericht in den USA am Freitag ab. Der Dax lag am frühen Nachmittag mit 0,04 Prozent geringfügig im Plus bei 15.831 Punkten.