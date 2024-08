Ottawa

Automarkt

Kanada erhebt 100-Prozent-Zoll auf Elektroautos aus China

Von dpa

i Ein Elektroauto des Staatsunternehmens Hongqi ("Rote Fahne") auf der Shanghaier Automesse 2023. In der Volksrepublik wird mittlerweile die Hälfte aller Elektroautos weltweit verkauft. (zu dpa: «Kanada erhebt 100-Prozent-Zoll auf Elektroautos aus China») Foto: Wang Xiang/DPA

Kanada schließt sich dem westlichen Vorgehen gegen günstige Elektroautos aus China an. Die Höhe der Strafzölle orientiert sich dabei am Nachbarn USA und nicht am moderateren Europa.