Der japanische Premierminister Fumio Kishida (r) und der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, halten die neuen Banknoten des Landes in einem Rahmen während einer Zeremonie zur Freigabe der Banknoten in der BOJ-Zentrale. (zu dpa: «Japan gibt erstmals seit 20 Jahren neue Banknoten aus») Foto: Uncredited/DPA