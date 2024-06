Berlin/Frankfurt

Flughäfen

Internationaler Flugverkehr nahezu auf Vor-Corona-Niveau

Von dpa

i ARCHIV - Im Mai nutzten dem Branchenverband ADV zufolge 19,7 Millionen Passagiere die deutschen Flughäfen. Foto: Boris Roessler/dpa

Im internationale Verkehr ist an deutschen Flughäfen fast so viel los wie vor Corona. Innerdeutsch sieht es jedoch anders aus. Das liegt aus Branchensicht auch an den hohen Gebühren.