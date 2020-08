Wiesbaden

«Auf Erholungskurs»

Ifo-Geschäftsklima hellt sich weiter auf

München (dpa). Die Stimmung in deutschen Unternehmen hat sich im August weiter aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im Vergleich zum Juli um 2,2 Punkte auf 92,6 Zähler, wie das Ifo-Institut am Dienstag in München mitteilte.