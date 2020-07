Gute Zahlen von SAP und Covestro beflügeln den Dax

Rückenwind bekam der Leitindex unter anderem von der anhaltenden Rally der US-Technologiewerte und von erfreulichen Unternehmensnachrichten. So überzeugte das Dax-Schwergewicht SAP mit seinen Quartalszahlen, woraufhin die Papiere des Softwarekonzerns auf ein Rekordhoch sprangen.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,75 Prozent auf 26.960,71 Punkte zu. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,9 Prozent an.

Europas größter Softwarehersteller SAP legte in der Corona-Krise ein unerwartet starkes zweites Quartal hin. Nachdem der Konzern die Pandemie im ersten Quartal vor allem in Asien so stark zu spüren bekommen hatte, dass Vorstandschef Christian Klein und Finanzchef Luka Mucic die Prognosen hatten stutzen müssen, fuhr SAP nun überraschend viel Umsatz und Gewinn ein. Die SAP-Aktien zogen zuletzt als Favorit im Dax um gut sechs Prozent an.

Zweitbester Wert im Dax waren die Anteilsscheine von Covestro, die ein Plus von fast fünf Prozent schafften. Der Kunststoffkonzern sieht nach monatelangen Belastungen durch die Corona-Krise erste Anzeichen einer Belebung. Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan wertete die am Mittag präsentierten Eckdaten für das zweite Quartal positiv. Vor allem das Polycarbonat-Geschäft sei es wohl besser gelaufen als befürchtet.

Neben SAP erreichten in dem wieder freundlichen Umfeld auch die Aktien anderer Unternehmen Rekordhöhen. Dazu zählen zum Beispiel die Papiere des Verpackungsherstellers Gerresheimer, des Online-Marktplatzbetreibers Scout24, des Softwareanbieters Teamviewer und des Online-Modehändlers Zalando. Alle genannten Firmen profitierten in der einen oder anderen Weise von der Corona-Pandemie.

Der Euro kostete zuletzt 1,1344 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1286 (Dienstag: 1,1290) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8861 (0,8857) Euro gekostet.

Am deutschen Anleihemarkt verharrte der Rentenindex Rex bei 145,13 Punkten. Die Umlaufrendite stieg von minus 0,47 Prozent am Vortag auf minus 0,46 Prozent Der Bund-Future legte um 0,11 Prozent auf 176,28 Punkte zu.

