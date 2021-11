General Electric: Aufspaltung in drei Unternehmen

Bis 2024 soll die Aufspaltung in die drei neuen börsennotierten Unternehmen bei GE über die Bühne gehen. Danach will man sich auf die Luftfahrt fokussieren.

Boston (dpa). Der US-Industriekonzern General Electric (GE) will sich in den kommenden zweieinhalb Jahren in drei separate Unternehmen aufspalten.

Entstehen sollen GE Aviation, GE Healthcare und ein weiteres Unternehmen, welches die Geschäfte rund um Erneuerbare Energien, Energie und Digitalisierung umfasst, teilte der Konzern am Dienstag in Boston mit.

Ähnliche Wege waren vor einiger Zeit bereits die Konkurrenten Philips und vor allem Siemens gegangen. Bis 2024 soll die Aufspaltung in die drei neuen börsennotierten Unternehmen bei GE über die Bühne gehen. Anschließend soll der Konzern ein auf die Luftfahrt fokussiertes Unternehmen sein, hieß es in der Mitteilung. Die Aktie legte vorbörslich rund 17 Prozent zu.

