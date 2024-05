Washington

US-Notenbank

Fed tastet Leitzins nicht an – baldige Zinssenkung nicht absehbar

Von dpa

i ARCHIV - Das Gebäude der Federal Reserve (Fed) in Washington. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa

Zuletzt sah es so aus, als plane die Fed drei Zinssenkungen in diesem Jahr. Doch der Preisauftrieb in den USA hat sich wieder beschleunigt. Offen ist, wann die Geldpolitik nun gelockert wird.