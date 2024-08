Radfahrer fahren an der Elbbrücke Blaues Wunder auf einem markierten Radweg an Autos im Stau vorbei. Der Radfahrstreifen ist Teil eines Versuchs, mit dem die Stadt eine neue Aufteilung des Verkehrsraums erproben will. (zu dpa: «FDP fordert «Politik für das Auto»») Foto: Robert Michael/DPA