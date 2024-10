Wiesbaden

Außenhandel

Exporte legen im August leicht zu – aber keine Entwarnung

Von dpa

i Zahlreiche Container werden am Container Terminal Altenwerder (CTA) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) gelagert und verladen. (zu dpa: «Exporte legen im August leicht zu - aber keine Entwarnung») Foto: Christian Charisius/DPA

Zum zweiten Mal in Folge schaffen die deutschen Unternehmen ein Plus bei den Exporten. In wichtigen Branchen ist die Stimmung aber schlecht, und der internationale Wettbewerb wird härter.