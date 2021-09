Nach der Erleichterung über die geldpolitische Ausrichtung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag freundlich gestartet.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,15 Prozent auf 15.646,67 Punkte. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex aber dennoch ein Wochenverlust von rund 0,8 Prozent an. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte gewann am Freitagmorgen 0,29 Prozent auf 36.223,66 Punkte. Der EuroStoxx 50 rückte um rund 0,4 Prozent vor.

