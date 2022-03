Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Erholung am Aktienmarkt – Dax legt kräftig zu

Der deutsche Aktienmarkt hat nach einer herben Verlustserie am Mittwoch eine Erholungsrally hingelegt. Der deutsche Leitindex Dax zog am Nachmittag um 5,31 Prozent auf 13.512,72 Punkte an.