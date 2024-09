Menschen laufen in der Innenstadt auf einer Einkaufsstraße in der Fußgängerzone (Wischeffekt durch zoomen bei Langzeitbelichtung). Nach einem leichten Wirtschaftswachstum zu Jahresbeginn scheint ein Ende der Konjunkturflaute in Deutschland in Sicht. (zu dpa: «DIW senkt Konjunkturprognose für 2024 - Stagnation») Foto: Bernd Weißbrod/DPA