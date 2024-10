Wiesbaden

Deutschland-Tourismus

Deutschland zählte im August so viele Touristen wie noch nie

Von dpa

i Wäsche hängt auf einem Campingplatz am Chiemsee auf der Leine vor einem Wohnmobil. (zu dpa: «Deutschland zählte im August so viele Touristen wie noch nie») Foto: Uwe Lein/DPA

Urlaub in Deutschland liegt im Trend. Noch nie haben so viele Menschen in touristischen Betrieben übernachtet wie in diesem August. Vor allem eine Sparte sorgt für Zuwächse.