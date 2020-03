Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax-Erholungsversuch verpufft

Der Versuch einer Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag ein rasches Ende gefunden. Der Dax, der in den ersten Handelsminuten um fast fünf Prozent gestiegen war, gab diese Gewinne schnell wieder ab.

