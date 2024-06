Dax-Erholung nimmt Fahrt auf

Die tags zuvor gestartete leichte Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag fortgesetzt. Unterstützung kam einmal mehr aus den USA, wo die Rekordlaune für Technologieaktien andauert. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,76 Prozent auf 18.205,34 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen Werten gewann 0,78 Prozent auf 25.684,20 Zähler. Der EuroStoxx 50, der Leitindex für die Eurozone, rückte um 0,73 Prozent auf 4915,97 Punkte vor.

Frankfurt/Main (dpa) – Konjunkturseitig richtet sich der Blick hierzulande auf die ZEW-Daten. Am Nachmittag dürfte die Aufmerksamkeit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion aus den USA im Monat Mai gelten, wobei für beides leichte Zuwächse erwartet werden.

Zum Wochenauftakt war der Dax zwar zwischenzeitlich fast an das Tief vom Freitag bei 17.951 Punkten herangekommen, hatte dann aber erneut den Dreh über 18.000 Punkte geschafft.

Dem deutschen Aktienmarkt hilft, dass am Vortag nicht nur die technologielastige Nasdaq-Börse erneut in neue Rekordhöhen kletterte, sondern auch der marktbreite S&P 500. Der Auswahlindex Nasdaq 100 liegt 2024 inzwischen gut 18 Prozent im Plus und steuert auf die Marke von 20.000 Punkten zu. Die Anleger setzen neben dem Boomthema Künstliche Intelligenz (KI) auch weiter auf die Zinswende in den USA, auch wenn die Notenbank Fed in der vergangenen Woche zunächst an ihrer Hochzinspolitik festgehalten hatte.