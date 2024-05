Dax-Anleger hoffen auf US-Inflationszahlen

Nach zweitägiger Korrektur hat der Dax am Mittwoch vor den mit Spannung erwarteten Daten zur US-Inflation wieder zugelegt. Der Leitindex gewann wenige Minuten nach dem Xetra-Start 0,33 Prozent auf 18.778,54 Punkte. Das Rekordhoch vom Freitag vergangener Woche steht bei 18.845 Punkten und rückt näher.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main (dpa) – Am Morgen setzt die Berichtssaison wieder die Akzente. Am Nachmittag stehen dann mit den US-Verbraucherpreisen die wohl wichtigsten Konjunkturdaten der Woche auf der Agenda. Zuletzt waren die Anleger etwas verunsichert ob der Zinswende in den Vereinigten Staaten, weil sich die Inflation hartnäckig hoch zeigte. Von den Inflationsdaten erhoffen sie sich neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed.

Sollten die Inflationszahlen nicht enttäuschen, könnte am Nachmittag ein Rekordhoch auf der Anzeigetafel stehen, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. 19.000 Punkte im Dax wären die Belohnung für diejenigen Anleger, die jetzt schon bei Aktien zugriffen.

Der MDax der mittelgroßen Werte notierte am Mittwoch nur knapp im Plus mit 27.230,25 Zählern. Der EuroStoxx 50, das Leitbarometer der Eurozone, verbuchte einen Zuwachs von 0,31 Prozent. Positive Vorgaben aus den USA stützten generell die europäischen Märkte.