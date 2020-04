Dax zieht an – Deutsche Bank und Bayer überraschen positiv

Angesichts von Kurssprüngen der Aktien der Deutschen Bank und des Index-Schwergewichts Bayer hat der Dax am Montag einen starken Wochenstart hingelegt.

Der deutsche Leitindex stieg bis zum Mittag um 2,35 Prozent auf 10.578,67 Punkte. Am Freitag hatte sich bereits die Wall Street mit Gewinnen ins Wochenende verabschiedet und die asiatischen Börsen folgten am Morgen dem Trend. Für den MDax ging es zum Wochenstart um 1,60 Prozent auf 22 .597,36 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 2 Prozent.

Nach wochenlangem Stillstand wegen der Corona-Pandemie lockern einige Staaten schrittweise ihre teils einschneidenden Beschränkungen im Alltags- und Wirtschaftsleben. So können etwa Läden unter Auflagen wieder öffnen. „Am Markt herrscht das Gefühl vor, dass die Normalität bald zurückkehren könnte, wenn auch nur sehr langsam“, sagte Marktanalyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets UK.

Positive Impulse kamen auch aus Japan. Die Notenbank des Landes greift der heimischen Wirtschaft im Kampf gegen die Coronavirus-Krise mit weiteren Maßnahmen unter die Arme. So sollen unter anderem noch mehr Staatsanleihen und Unternehmenspapiere gekauft werden.

Die Deutsche Bank ist überraschend gut ins Jahr gestartet. Der Gewinn ging zwar zurück, fiel aber deutlich besser aus als erwartet. Die Aktien schnellten an der Dax-Spitze um 11,5 Prozent in die Höhe. Im Kielwasser dessen zogen die Anteilsscheine der Commerzbank als Favorit im MDax um 6,5 Prozent an.

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer trotzte auch dank einer hohen Nachfrage im Agrargeschäft sowie nach dem Gerinnungshemmer Xarelto der Corona-Krise. Die Anleger honorierten dies mit einem Plus von gut zwei Prozent.

Der Sportartikelhersteller Adidas aber erlitt im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie einen Umsatz- und Gewinneinbruch. Die in den letzten Tagen stark unter Druck geratenen Anteilsscheine machten jedoch im Handelsverlauf am Montag anfängliche Verluste wett und legten zuletzt um gut zwei Prozent zu.

Den Papieren der Lufthansa half die Aussicht auf ein milliardenschweres staatliches Rettungspaket. Die Anteilsscheine der Lufthansa schossen um fast acht Prozent in die Höhe.