Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax zeigt Stärke vor erwarteter Zinssenkung

Von dpa

i Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Die Rekordjagd an der Wall Street hat am Donnerstag auch den deutschen Aktienmarkt vorangetrieben. Wie viel die Kursgewinne am Ende wert sind, wird sich jedoch erst am Nachmittag entscheiden. Dann wird die Europäische Zentralbank (EZB) aller Voraussicht nach erstmals seit fast fünf Jahren wieder die Leitzinsen senken.