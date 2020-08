Dax wieder über der Marke von 13.000 Punkten

Der Dax baute seine Anfangsgewinne im Vormittagsverlauf aus und überwand die in der Vorwoche gerissene, vielbeachtete Marke von 13.000 Punkten. Zuletzt notierte der Leitindex 2,38 Prozent höher bei 13.068,01 Punkten. Der MDax gewann 1,29 Prozent auf 27.618,02 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 2,3 Prozent auf 3334 Zähler vor.

Die US-Regierung erwägt, das Zulassungsverfahren eines Corona-Impfstoffkandidaten von Astrazeneca zu beschleunigen. Zudem erteilte sie eine Notfallgenehmigung für die Behandlung der Erkrankung Covid-19 mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Coronavirus enthält.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien des Essenlieferdienstes Delivery Hero als neues Dax-Mitglied im Anlegerfokus. Mit einem Kursanstieg von 1,4 Prozent gehörten sie allerdings zu den am wenigsten attraktiven Werten im Leitindex.

Der Dax-Aufstieg von Delivery Hero aus dem MDax zog weitere Index-Änderungen nach sich. So rückten die bisher im Nebenwerteindex SDax vertretenen Papiere des auf die Chipindustrie ausgerichteten Spezialmaschinenbauers Aixtron in den MDax auf. Dafür kamen die Titel von Hornbach Baumarkt in den SDax. Die Aixtron-Papiere gewannen rund 2,6 Prozent, die Hornbach-Baumarkt-Aktien kletterten um rund 0,7 Prozent nach oben.

Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Mainfirst trieb den Kurs der Fraport-Aktien um 3,8 Prozent aufwärts. Die Aktien des Corona-Krisengewinners Stratec setzten ihren Rekordkurs fort und verteuerten sich um weitere 3,9 Prozent. Damit waren die Papiere des Laborausrüsters der Spitzenwert im SDax.

© dpa-infocom, dpa:200824-99-282796/5