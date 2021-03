Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax wieder nah am Rekordhoch

Rekorde von der Wall Street sowie positive Konjunkturdaten haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag beflügelt. Der Dax überwand die Marke von 14.500 Punkten und notierte am Nachmittag 0,78 Prozent im Plus bei 14.574,89 Zählern.