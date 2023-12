Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main

Dax weiter auf Rekordkurs – Kursrutsch bei Merck

Der Dax hat am Mittwoch seine Rekordjagd fortgesetzt. In der ersten Handelsstunde gewann der deutsche Leitindex zuletzt 0,16 Prozent auf 16.560,04 Punkte. In der Jahresendrally seit dem Oktober-Tief hat er bislang mehr als 13 Prozent zugelegt.