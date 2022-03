Dax weiter auf Erholungskurs – Autosektor mit Auftrieb

Der Dax hat seinen Erholungskurs aus der Vorwoche am Montag fortgesetzt. Zwischenzeitlich übersprang er sogar die Marke von 14.000 Punkten. Gegen Mittag legte er noch um 2,60 Prozent auf 13.982,66 Zähler zu.

Frankfurt/Main (dpa) – Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Montag um 2,19 Prozent auf 30.617,54 Punkte. Und auch der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, legte um etwas mehr als 2 Prozent zu.

Hierzulande standen zum Wochenauftakt noch einige Unternehmen mit Zahlen im Blick. Der Geschäftsbericht und Ausblick des größten europäischen Autobauers Volkswagen gaben dem vom Ukraine-Krieg zuletzt heftig gebeutelten Sektor europaweit Auftrieb. VW selbst stiegen im Dax um etwas mehr als sechs Prozent.

Auch Banken waren europaweit gefragt: Deutsche Bank zogen an der Spitze des Leitindex um knapp acht Prozent an und erholten sich damit weiter. Stützend wirkte dabei auch, dass die Berenberg Bank ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie gestrichen hatte. Im MDax gewannen die Commerzbank-Anteile an der Index-Spitze sechseinhalb Prozent.

Unter den wenigen Verlierern im starken Marktumfeld fanden sich die einstigen Corona-Gewinner wieder, besonders deutlich traf es erneut den Kochboxenversender Hellofresh und den Essenslieferanten Delivery Hero mit Kursverlusten zwischen vier und fünf Prozent.

Die Talanx-Papiere kletterten im MDax nach der Vorlagen von Zahlen um fast vier Prozent hoch. Unter anderem stützte auch der trotz des Ukraine-Kriegs beibehaltene Ausblick des Versicherungskonzerns. Die nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr eher vorsichtigen Ziele des Finanzdienstleisters Hypoport bescherten der Aktie hingegen nach einem anfänglich noch gutem Start zuletzt einen Kursabschlag von fast vier Prozent.

Positiv aufgenommene Jahreszahlen samt eines Gewinns für 2021 verhalfen den Aktien des Motorenbauers Deutz zu einem Plus von fast sieben Prozent.