Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax vorerst stabil bei anhaltenden Verwerfungen am Ölmarkt

Nach dem Vortagesrutsch hat sich der Dax am Mittwoch etwas gefangen. Der deutsche Leitindex zeigte sich am Nachmittag mit plus 0,73 Prozent auf 10.324,20 Punkte noch immer recht stabil, wenngleich er am Vormittag mit zeitweise mehr als 10.400 Punkten deutlich stärker zugelegt hatte.