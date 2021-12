Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax verliert ein Prozent nach schwachem Ifo-Index

Nach dem Verfalldatum an den Terminbörsen am Freitagmittag sind die Aktienkurse in Deutschland weiter gesunken. Der Leitindex Dax verlor am frühen Nachmittag 1,04 Prozent auf 15.474 Punkte.