Dax verliert den Schwung und schließt im Minus

Der am Dienstag noch schwungvoll gestartete deutsche Aktienmarkt hat im Handelsverlauf wieder an Dynamik verloren. Zur Schluss rutschte der Dax sogar ins Minus: Der deutsche Leitindex endete 0,04 Prozent tiefer bei 13.061,62 Punkten.

Experten verwiesen zur Begründung auf den aktuell tonangebenden New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial, der nach solidem Start ins Minus abgerutscht war.

Bis zum Handelsstart in den USA gesellten sich an den Börsen von Frankfurt bis Paris zu den Hoffnungen auf medizinische Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus noch vage Entspannungssignale im US-chinesischen Handelskonflikt. Allerdings verließ die Anleger dann der Mut, als es an den New Yorker Börsen nicht mehr weiter half, dass Peking und Washington an den vor mehr als einem halben Jahr getroffenen Abkommen über die erste Phase zur Lösung ihres Handelsstreits festhalten.

Auch der MDax konnte sein positives Vorzeichen nicht verteidigen. Am Ende ging er 0,10 Prozent tiefer bei 27.601,80 Punkten über die Ziellinie. In New York lag der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Frankfurt mit etwa einem halben Prozent im Minus.

© dpa-infocom, dpa:200825-99-296808/6