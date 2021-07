Am Nachmittag sorgten moderate Kursgewinne an der Wall Street für zusätzlich positive Impulse. Der Dax kletterte kurz vor Ende des Xetra-Handels auf ein Rekordhoch bei 15.806,90 Punkten und schloss mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 15.790,51 Zählern. Auch der MDax erreichte im Handelsverlauf einen Höchststand und gewann letztlich 0,52 Prozent auf 34.957,22 Punkte.

