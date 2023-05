Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax trotzt schwachen Wirtschaftsdaten

Der Dax hat sich auch am Dienstag auf hohem Niveau stabil gezeigt. Die Marke von 16.000 Punkten bleibt im Fokus – trotz schwacher Wirtschaftsdaten aus China, einer nach ZEW-Daten deutlich eingetrübten Stimmung in Deutschland und dem weiterhin schwelenden Streit über die Schuldenobergrenze in den USA.