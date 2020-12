Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax tritt auf der Stelle

Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Freitag im frühen Handel wenig getan. Nach leichten Verlusten an den vergangenen beiden Handelstagen trat der Dax mit 13.258 Punkten quasi auf der Stelle. Auf Wochensicht deutet sich ein Verlust von 0,6 Prozent an.