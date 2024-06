Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax steigt wieder

Von dpa

i ARCHIV - Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Arne Dedert/dpa

Nach der deutlichen Korrektur am Ende der vergangenen Woche hat sich der Dax am Montag stabilisiert. Erste Schnäppchenjäger griffen nach den jüngsten Verlusten wieder zu. Etwas Mut machten zudem weitere Kursgewinne bei US-Technologiewerten. Zum Handelsschuss verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,37 Prozent auf 18.068,21 Punkte.