Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax steigt auf gut 12.300 Punkte

In einem überwiegend trägen Handel hat der Dax am Dienstag einen flotten Schlussspurt hingelegt. Der Leitindex kletterte kurz vor Handelsende bis auf 12.350 Zähler und lag dann mit einem Plus von 0,64 Prozent zum Handelsschluss bei 12.310,93 Punkten.