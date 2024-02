Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main

Dax steigt auf Allzeithoch

Der Dax ist am Freitag auf ein Allzeithoch gestiegen und ließ sein altes Rekordhoch von Mitte Dezember knapp hinter sich. Mit 17.003,54 Punkten stieg der deutsche Leitindex so hoch wie nie zuvor. Zuletzt gewann er 0,8 Prozent an Wert. Allerdings war der Rekord eine Frage von Nachkommastellen: Die alte Bestmarke hatte 17.003,28 Zähler betragen.