Dax startet nach Rally der Vorwoche im Minus

Etwas ruhiger haben es die Anleger am Montag am deutschen Aktienmarkt angehen lassen und nach der zuletzt euphorischen Rally Gewinne mitgenommen. Der Dax sank wenige Minuten nach dem Handelsstart um 1,16 Prozent auf 12.669,22 Punkte.

Mit einem Zuwachs von bis zu rund 18 Prozent in den vergangenen zehn Handelstagen hatte der deutsche Leitindex zuletzt einen Großteil des vierwöchigen Corona-Crashs bis Mitte März wieder aufgeholt. Treiber dabei waren Konjunkturstimuli der Notenbanken und Regierungen sowie Lockerungen in der Corona-Krise.

Der MDax verlor am Montag in den ersten Handelsminuten 1,12 Prozent auf 26.895,25 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es in ähnlicher Größenordnung nach unten.