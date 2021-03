Dax startet mit Minus

Der deutsche Leitindex büßte am Mittwoch in den Anfangsminuten 0,68 Prozent auf 14.562,71 Punkte ein, nachdem es zuvor schon an den Börsen in den USA und Asien nach unten ging. Der MDax verlor 0,69 Prozent auf 31.532,39 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx fiel um 0,34 Prozent.

Am Markt gelten die wirtschaftlichen Sorgen wegen der anhaltenden Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern als Belastung. Außerdem verwiesen Marktbeobachter auf mögliche Steuererhöhungen der US-Regierung, die Anleger nun risikoscheuer agieren ließen. Der Dax war allerdings schon am Vortag schwächer gestartet und hatte sich am Ende knapp ins Plus geschoben. In Reichweite seines Rekordes von 14 804 Punkten verbleibt er auf hohem Niveau. Im Blick stehen nun am Vormittag diverse Stimmungsdaten aus der Eurozone.

© dpa-infocom, dpa:210318-99-871082/28