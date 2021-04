Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax stabil – US-Geldpolitik stützt Aktienmarkt

Die Aussicht auf eine noch lange andauernde ultralockere US-Geldpolitik hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag gestützt. Der Leitindex Dax verbuchte am Nachmittag ein kleines Plus von 0,10 Prozent auf 15.191,65 Punkte.