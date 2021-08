Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax stabil nach Ifo-Daten – MDax auf neuem Rekordhoch

Nach drei Erholungstagen in Folge hat sich der Dax am Mittwoch kaum vom Fleck bewegt. Die gemischt ausgefallenen Ifo-Daten zur Wirtschaftsstimmung in Deutschland beeinflussten die Anleger kaum.