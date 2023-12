Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main

Dax setzt Rekordjagd fort

Der Dax hat am Montag auf seiner Rekordrally nicht locker gelassen. Nach einem verhaltenen Vormittagshandel reichte im Verlauf ein moderates Plus, um die bisherige Bestmarke nochmals um einige Punkte nach oben zu schrauben. Erstmals in seiner Geschichte schaffte es der deutsche Leitindex zeitweise über die Marke von 16.800 Punkten. Zuletzt freundlich tendierende US-Börsen trugen dazu etwas Rückenwind bei.